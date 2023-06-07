В Германии оштрафовали пророссийскую активистку

Bild: окружной суд Кельна оштрафовал организатора пророссийских акций на 900 евро

Окружной суд Кельна оштрафовал пророссийскую активистку Елену Колбасникову на 900 евро за поддержку специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает газета Bild.

Колбасникову, являющуюся гражданкой Украины, обвинили в оправдании действий российских военнослужащих. Причиной этому послужило высказывание активистки, заявившей во время интервью Bild Live, что «Россия не агрессор, а помогает закончить войну на Украине». Женщина намерена обжаловать приговор.

Ранее немецкий полицейский попал под следствие из-за постов в соцсетях про украинских беженцев и поддержку Киева со стороны Берлина. Уточняется, что в прошлом году сотрудник полиции негативно высказывался о помощи Украине немецкими властями, а также критиковал их политику в вопросе предоставления жилья беженцам.

