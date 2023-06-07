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03:18, 7 июня 2023Мир

В Германии оштрафовали пророссийскую активистку

Bild: окружной суд Кельна оштрафовал организатора пророссийских акций на 900 евро
Елена Колбасникова

Елена Колбасникова. Фото: Stringer / Reuters

Окружной суд Кельна оштрафовал пророссийскую активистку Елену Колбасникову на 900 евро за поддержку специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает газета Bild.

Колбасникову, являющуюся гражданкой Украины, обвинили в оправдании действий российских военнослужащих. Причиной этому послужило высказывание активистки, заявившей во время интервью Bild Live, что «Россия не агрессор, а помогает закончить войну на Украине». Женщина намерена обжаловать приговор.

Ранее немецкий полицейский попал под следствие из-за постов в соцсетях про украинских беженцев и поддержку Киева со стороны Берлина. Уточняется, что в прошлом году сотрудник полиции негативно высказывался о помощи Украине немецкими властями, а также критиковал их политику в вопросе предоставления жилья беженцам.

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    Марина Совина
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