Немецкий полицейский оказался под следствием за слова об Украине

Welt: немецкий полицейский оказался под следствием из-за постов про беженцев и Украину

Немецкий полицейский попал под следствие из-за постов в соцсетях про беженцев и поддержку Украины со стороны ФРГ. Об этом сообщает газета Die Welt.

По информации издания, в 2022 году сотрудник берлинской полиции негативно высказывался о поддержке Киева Германией, а также о политике страны в вопросе предоставления жилья беженцам.

Кроме того, полицейский, критикуя деятельность радикальных экоактивистов, заявил, что их нужно «собрать и отвезти в лес под Сталинградом».

В полиции Берлина указали, что в зависимости от результатов расследования будут избраны возможные меры в отношении сотрудника.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск резко отреагировал на высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о пользе трат Вашингтона на Украину. Сенатор в ходе беседы заявил, что поддержка Киева стала «лучшим, на что США когда-либо тратили деньги». «Когда-либо?» — прокомментировал пост Илон Маск.