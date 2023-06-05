Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:28, 5 июня 2023Мир

Немецкий полицейский оказался под следствием за слова об Украине

Welt: немецкий полицейский оказался под следствием из-за постов про беженцев и Украину

Фото: Markus Ulmer / Reuters

Немецкий полицейский попал под следствие из-за постов в соцсетях про беженцев и поддержку Украины со стороны ФРГ. Об этом сообщает газета Die Welt.

По информации издания, в 2022 году сотрудник берлинской полиции негативно высказывался о поддержке Киева Германией, а также о политике страны в вопросе предоставления жилья беженцам.

Кроме того, полицейский, критикуя деятельность радикальных экоактивистов, заявил, что их нужно «собрать и отвезти в лес под Сталинградом».

В полиции Берлина указали, что в зависимости от результатов расследования будут избраны возможные меры в отношении сотрудника.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск резко отреагировал на высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о пользе трат Вашингтона на Украину. Сенатор в ходе беседы заявил, что поддержка Киева стала «лучшим, на что США когда-либо тратили деньги». «Когда-либо?» — прокомментировал пост Илон Маск.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США объяснили ненависть к Зеленскому среди стран НАТО. Почему надежды Киева на принятие в альянс иллюзорны?
    Россиянин пострадал при обстреле граничащего с Украиной региона
    Названы способы сохранить чистоту постельного белья надолго
    В Индии молодожены умерли от сердечного приступа
    Немецкий полицейский оказался под следствием за слова об Украине
    Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» «Росатома»
    Под Калугой два беспилотника упали на трассу
    В России сократился выпуск книг
    Россиянкам назвали способы получать яркие оргазмы с помощью особых упражнений
    19-летняя беременная «девственница» назвала отцом ребенка злого духа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.