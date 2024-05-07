Министр обороны Украины попросил у США новые ракеты к ПВО

Глава Минобороны Украины Умеров заявил Остину о необходимости новых ракет к ПВО

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого доложил ему об обстановке на фронте. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Умеров также попросил у американского коллеги новые ракеты к системам противовоздушной обороны (ПВО). «Особый акцент в разговоре был сделан на необходимости получения дополнительных ракет. Также обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций», — отметил министр обороны Украины.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что обстановка на поле боя сложная и имеет тенденцию к обострению. Сырский также отметил специфику нанесения ударов Вооруженных сил (ВС) России по энергетическим объектам.