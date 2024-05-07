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19:06, 7 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

В Белоруссии вместе с РФ проведут внезапную проверку носителей тактического ЯО
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Совместную внезапную проверку с задействованием носителей тактического оружия проведут Белоруссия и Россия. Минск проверит навыки военных по подаче ядерных боеприпасов воинские части, а также их загрузке в установки и подвеске на штурмовики.

В ходе проверки действия с ядерными боеприпасами отработают дивизионы российских ракетных комплексов «Искандер» и белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез». Мероприятия синхронизированы с Россией.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

По словам главы белорусского Минобороны Виктора Хренина, в ходе проверки носителей тактического ядерного оружия в республике проведут отработку ядерных ударов.

В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25

Виктор Хренинминистр обороны Белоруссии

Хренин подчеркнул, что будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что тактическое ядерное оружие является оружием сдерживания и защиты, никто не пойдет с ним в наступление. По его словам, Минск не поддастся на провокации и не станет воевать с кем-либо.

В Белоруссии утвердили новую военную доктрину

25 апреля Делегаты Всебелорусского собрания утвердили новую военную доктрину республики. Она не предусматривает кардинальной ревизии положений политики страны, сохранен ее оборонительный характер.

В обновленном документе указаны страны, от которых исходят угрозы в сторону Минска, а также линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности и позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия. Кроме того, подчеркивается готовность Белоруссии выступать в качестве площадки для урегулирования конфликтов, а также запуска глобального диалога по безопасности, также предусмотрена система реагирования на риски, вызовы и угрозы для государства.

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Хренин отмечал, что после размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия Минск получил полный арсенал для нанесения неприемлемого ущерба потенциальному агрессору. При этом он подчеркивал, что подобный шаг является не ядерным шантажом, а мерой сдерживания и возможностью для защиты страны.

В марте 2023 года российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Глава государства подчеркивал, что это не нарушит обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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      Варвара Кошечкина
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