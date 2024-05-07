Лукашенко высказался о наступательном потенциале ТЯО

Президент Белоруссии Лукашенко назвал ТЯО оружием для защиты, а не наступления

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) является оружием сдерживания и защиты и никто не пойдет с ним в наступление. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет», — сказал он.

Белорусский лидер также отметил, что Минск не будет поддаваться на провокации и воевать с кем-либо. Он также назвал задачей Белоруссии нанести неприемлемый ущерб противнику, если она будет атакована.

Во вторник, 7 мая, в Белоруссии началась внезапная синхронизированная с Россией проверка с носителями ТЯО. В ходе нее Минск проверит навыки военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвеске на штурмовики.