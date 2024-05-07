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15:39, 7 мая 2024Бывший СССР

Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку с носителями ядерного оружия

Совбез Белоруссии сообщил о совместной с Россией проверке с носителями ЯО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия и Белоруссия проведут совместную внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия (ЯО). Об этом сообщил Совбез Белоруссии, передает РИА Новости.

«Минск проверит навыки военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвеске на штурмовики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки действия с ядерными боеприпасами отработают дивизионы российских ракетных комплексов «Искандер» и белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез». При этом, по данным белорусского Совбеза, мероприятия синхронизированы с российской стороной.

25 апреля в Белоруссии утвердили новую военную доктрину. Согласно документу, размещение российского ядерного оружия на территории страны рассматривается как «важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии» и является «вынужденной реакцией» на несоблюдение западными странами-гарантами условий Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Белоруссии к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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      Александр Курбатов
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