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15:39, 26 апреля 2024Бывший СССР

В военной доктрине Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия в стране

В военной доктрине Белоруссии объяснили размещение российского ТЯО в республике

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

В обновленной военной доктрине Белоруссии объяснили смысл размещения в стране российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Документ был опубликован на правовом интернет-портале республики.

Согласно новой доктрине, размещение Белоруссией российского ядерного оружия на своей территории рассматривается как «важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии» и является «вынужденной реакцией» на несоблюдение западными странами-гарантами условий Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Белоруссии к Договору о нераспространении ядерного оружия.

25 апреля сообщалось, что делегаты Всебелорусского народного собрания утвердили новую военную доктрину республики. В ней, в частности, были прописаны страны, от которых исходят угрозы в сторону Белоруссии, и позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия.

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      Алевтина Запольская
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