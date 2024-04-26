В военной доктрине Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия в стране

В военной доктрине Белоруссии объяснили размещение российского ТЯО в республике

В обновленной военной доктрине Белоруссии объяснили смысл размещения в стране российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Документ был опубликован на правовом интернет-портале республики.

Согласно новой доктрине, размещение Белоруссией российского ядерного оружия на своей территории рассматривается как «важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии» и является «вынужденной реакцией» на несоблюдение западными странами-гарантами условий Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Белоруссии к Договору о нераспространении ядерного оружия.

25 апреля сообщалось, что делегаты Всебелорусского народного собрания утвердили новую военную доктрину республики. В ней, в частности, были прописаны страны, от которых исходят угрозы в сторону Белоруссии, и позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия.