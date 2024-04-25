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15:35, 25 апреля 2024Бывший СССР

Делегаты Всебелорусского собрания утвердили новую военную доктрину страны

Делегаты Всебелорусского собрания проголосовали за утверждение военной доктрины

Фото: Максим Гучек / БелТА / РИА Новости

Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) утвердили новую военную доктрину республики, передает РИА Новости.

Новая военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии положений политики государства, сохранен ее оборонительный характер. В обновленной версии прописаны страны, от которых исходят угрозы в сторону Белоруссии, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности и позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия.

Помимо этого, подчеркивается готовность Минска выступать в качестве площадки для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности, а также предусмотрена система реагирования на риски, вызовы и угрозы для страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока в стране идет смена поколений, республике нельзя допустить ошибок эпохи первого президента СССР Михаила Горбачева.

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      Валентин Карант
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