Делегаты Всебелорусского собрания утвердили новую военную доктрину страны

Делегаты Всебелорусского собрания проголосовали за утверждение военной доктрины

Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) утвердили новую военную доктрину республики, передает РИА Новости.

Новая военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии положений политики государства, сохранен ее оборонительный характер. В обновленной версии прописаны страны, от которых исходят угрозы в сторону Белоруссии, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности и позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия.

Помимо этого, подчеркивается готовность Минска выступать в качестве площадки для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности, а также предусмотрена система реагирования на риски, вызовы и угрозы для страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока в стране идет смена поколений, республике нельзя допустить ошибок эпохи первого президента СССР Михаила Горбачева.