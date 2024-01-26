Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 26 января 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал не повторять ошибок Горбачева

Лукашенко: во время переходного периода нельзя допустить ошибок Горбачева
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Пока в Белоруссии идет смена поколений, республике нельзя допустить ошибок эпохи первого президента СССР Михаила Горбачева. К аккуратности во время переходного периода призвал глава государства Александр Лукашенко на встрече с учеными страны, передает БелТА.

«Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. (...) Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в роли ограничителя в переходный период должно выступить Всебелорусское народное собрание.

Ранее Лукашенко рассказал, что в прибалтийских странах и Польше для противодействия Белоруссии готовятся боевые отряды. По словам главы государства, в Минске знают личности белорусских бойцов этих отрядов.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Тейлор Свифт пришла в ярость от создания порнодипфейка с ее участием

      Внешность 46-летней звезды сериала «Баффи» на новых фото вызвала споры в сети

      Генсек НАТО выразил надежду на скорейшую ратификацию Венгрией заявки Швеции

      Министр обороны Германии пожаловался на нехватку вооружений из-за помощи Украине

      В НАТО назвали достижимой цель Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года

      Вернувшийся в Россию комик Гудков временно отказался от выступлений

      Российского школьника задержали из-за одного комментария

      Названы способы избежать оледенения и запотевания стекол внутри машины

      Обнаружена самая маленькая планета с водяным паром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше