Лукашенко призвал не повторять ошибок Горбачева

Лукашенко: во время переходного периода нельзя допустить ошибок Горбачева

Пока в Белоруссии идет смена поколений, республике нельзя допустить ошибок эпохи первого президента СССР Михаила Горбачева. К аккуратности во время переходного периода призвал глава государства Александр Лукашенко на встрече с учеными страны, передает БелТА.

«Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. (...) Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в роли ограничителя в переходный период должно выступить Всебелорусское народное собрание.

Ранее Лукашенко рассказал, что в прибалтийских странах и Польше для противодействия Белоруссии готовятся боевые отряды. По словам главы государства, в Минске знают личности белорусских бойцов этих отрядов.