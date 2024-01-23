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12:06, 23 января 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о готовых воевать против Белоруссии отрядах в Прибалтике

Лукашенко: в Прибалтике готовятся отряды для противодействия Белоруссии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В прибалтийских странах и Польше готовятся отряды для противодействия Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил при утверждении решений на охрану госграницы, передает БелТА.

Он отметил, что вокруг республики складывается особая ситуация. «На юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — заявил Лукашенко.

Глава государства также добавил, что в Минске знают бойцов этих отрядов, которые, по его словам, готовы воевать против собственной страны.

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      Алевтина Запольская
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