Хренин: в рамках проверки носителей ТЯО в Белоруссии отработают ядерные удары

В ходе проверки носителей тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии проведут отработку ядерных ударов. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, его слова опубликовало Министерство обороны Республики Беларусь в Telegram.

«Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами», — заявил он.

Во вторник, 7 мая, стало известно о проведении Белоруссией синхронизированной с Россией проверки с носителями ТЯО. Сообщается, что Минск проверит навыки военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвеске на штурмовики.