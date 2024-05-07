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16:11, 7 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии проведут отработку ядерных ударов

Хренин: в рамках проверки носителей ТЯО в Белоруссии отработают ядерные удары

Фото: Leonidl / Wikipedia

В ходе проверки носителей тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии проведут отработку ядерных ударов. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, его слова опубликовало Министерство обороны Республики Беларусь в Telegram.

«Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами», — заявил он.

Во вторник, 7 мая, стало известно о проведении Белоруссией синхронизированной с Россией проверки с носителями ТЯО. Сообщается, что Минск проверит навыки военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвеске на штурмовики.

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      Александр Курбатов
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