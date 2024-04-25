В Белоруссии заявили о наличии полного арсенала для нанесения ущерба агрессору

В МО Белоруссии заявили о получении арсенала для нанесения ущерба агрессору

После размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) Минск получил полный арсенал для нанесения неприемлемого ущерба потенциальному агрессору. Об этом министр обороны республики Виктор Хренин заявил в ходе обсуждения военной доктрины и концепции безопасности страны на Всебелорусском народном собрании, передает ТАСС.

По его словам, размещение в стране российского ТЯО является не ядерным шантажом, а мерой сдерживания и возможностью для защиты государства.

«Положение о размещении нестратегического ядерного оружия РФ на нашей территории мы рассматриваем как важную составляющую часть превентивного сдерживания потенциального противника», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в случае применения Россией всего своего арсенала в ответ на действия Запада начнется апокалипсис.