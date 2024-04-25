Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о наличии полного арсенала для нанесения ущерба агрессору

В МО Белоруссии заявили о получении арсенала для нанесения ущерба агрессору
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

После размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) Минск получил полный арсенал для нанесения неприемлемого ущерба потенциальному агрессору. Об этом министр обороны республики Виктор Хренин заявил в ходе обсуждения военной доктрины и концепции безопасности страны на Всебелорусском народном собрании, передает ТАСС.

По его словам, размещение в стране российского ТЯО является не ядерным шантажом, а мерой сдерживания и возможностью для защиты государства.

«Положение о размещении нестратегического ядерного оружия РФ на нашей территории мы рассматриваем как важную составляющую часть превентивного сдерживания потенциального противника», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в случае применения Россией всего своего арсенала в ответ на действия Запада начнется апокалипсис.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Стала известна причина одобрения Конгрессом пакета помощи Украине

      Внешний вид 63-летнего Антонио Бандераса на фото взволновал фанатов в сети

      Рецидивист расправился с россиянкой с сайта знакомств и полгода скрывал это

      У человека обнаружили дополнительную печень

      На фасаде «Мулен Руж» обрушились лопасти мельницы

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше