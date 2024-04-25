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11:39, 25 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил об «апокалипсисе» в случае применения Россией своего арсенала

Лукашенко: если Россия применит весь свой арсенал, начнется апокалипсис
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Если Россия применит весь свой арсенал в ответ на действия Запада, будет «апокалипсис». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Запад рассматривает наш регион как потенциальный театр военных действий, противник определен — Россия и Беларусь», — сказал белорусский лидер.

По его словам, Прибалтика и Польша отдали свои территории для создания в них опорных пунктов для атаки на Восток.

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что действия соседних стран ведут к эскалации напряженности. Он сообщил, что в случае военного конфликта, боевые действия затронут страны Польши и Прибалтики.

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      Илья Таксюр
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