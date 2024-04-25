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10:57, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о риске эскалации из-за соседних стран

Секретарь СБ Белоруссии Вольфович: активность соседних стран ведет к эскалации
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Военная активность соседних с Белоруссией стран ведет к эскалации напряженности. Об этом заявил секретарь белорусского Совета безопасности (СБ) Александр Вольфович, сообщает БелТА.

Вольфович прокомментировал развертывание войск на границе Польши и стран Прибалтики с Белоруссией в ходе заседания Всебелорусского народного собрания. Он подчеркнул, что подобные действия не способствуют разрядке напряженности.

«И мало не покажется не только белорусскому и российскому народам, но и народам Польши и стран Прибалтики. Как они этого не могут понять!» — заявил секретарь СБ Белоруссии. Он добавил, что в случае полномасштабного военного конфликта боевые действия затронут не только республику, но и соседние страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет воевать, если кто-то ступит на ее территорию. При этом он подчеркнул, что республика не хочет этой войны.

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      Юрий Леонов
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