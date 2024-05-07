Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 7 мая 2024Мир

Организацию бойскаутов США переименовали из-за девочек

Организацию бойскаутов США переименовали в «Скаутов Америки» из-за девочек

Фото: Mike Blake / Reuters

В США решили переименовать организацию бойскаутов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте движения.

С 8 февраля 2025 года «Бойскауты Америки» превратятся в «Скаутов Америки». Причиной этого стало то, что в ряды скаутов давно принимают и девочек.

Президент и главный исполнительный директор движения Роджер Кроун отметил, что это изменение «должно позволить каждому почувствовать себя желанным гостем в скаутинге».

В 2021 году сообщалось, что «Бойскауты Америки» согласилась выплатить крупнейшую в истории США компенсацию за изнасилования — 850 миллионов долларов. Иски подали около 90 тысяч людей, которые вступили в ряды бойскаутов и стали жертвами сексуального насилия в детстве. В основном обвиняемые являются полицейскими, военными, врачами или учителями, которые вызывались работать в лагерях для бойскаутов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

      В Луганске прозвучала серия взрывов

      В Пентагоне никак не отреагировали на возможное использование Starlink Россией

      Около особняка Дрейка произошла стрельба

      Путин повысил зарплаты академикам

      Слуцкий отреагировал на запрет атрибутики Победы в Германии

      Зеленский назвал самые «жаркие» места боев

      Стало известно о запрете американским дипломатам посещать инаугурацию Путина

      Министр обороны Украины попросил у США новые ракеты к ПВО

      В США заявили об использовании Западом украинских детей для секса и органов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше