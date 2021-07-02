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Бойскауты из США получат крупнейшую в истории компенсацию за изнасилования

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Фото: Darrell Byers / Reuters

Организация «Бойскауты Америки» выплатит крупнейшую в истории США компенсацию за изнасилования — 850 миллионов долларов. Об этом пишет USA Today.

Иски подали около 90 тысяч людей, которые вступили в ряды бойскаутов и стали жертвами сексуального насилия в детстве. В материалах дела фигурируют эпизоды с 1965 по 1985 год.

«Я рад, что и сами "Бойскауты Америки", и их локальные советы признали ответственность перед выжившими, и те получат компенсации», — заявил адвокат пострадавших Кен Ротвейлер (Ken Rothweiler).

В основном обвиняемые являются полицейскими, военными, врачами или учителями, которые вызывались работать в лагерях для бойскаутов. Именно там они совершали свои преступления.

2 июня руководство Калифорнийского университета постановило выплатить денежные компенсации 6,6 тысячи пациенток врача-гинеколога Джеймса Хипса, который насиловал женщин с 2008 по 2018 год в ходе медицинской практики. Вопрос о сумме выплат решит специальная группа экспертов.

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