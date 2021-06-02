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Гинеколог из США девять лет насиловал пациенток

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Джеймс Хипс
Джеймс Хипс
Фото: Al Seib / Los Angeles Times / AP

В США врач-гинеколог на протяжение девяти лет насиловал своих пациенток. Его могут приговорить к 91 году тюремного заключения. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Джеймс Хипс (James Heaps) предстал перед судом по обвинению в 21 случае сексуального насилия над женщинами. По данным следствия, он изнасиловал семерых пациенток. Мужчине также предъявили обвинения в нескольких инцидентах сексуальной эксплуатации, сексуального насилия над женщиной без сознания, а также прикосновений сексуального характера без согласия женщины. Он отрицает все обвинения в свой адрес.

Отмечается, что Хипс совершал преступления с 2008 по 2018 год в ходе медицинской практики. 64-летнего врача впервые арестовали в июне 2019 года. Помимо семерых жертв изнасилования, более 300 женщин заявили о случаях сексуальных домогательств с его стороны. По их словам, он прикасался к ним без перчаток во время обследования, отпускал непристойные комментарии и имитировал половой акт с помощью устройства для вагинального УЗИ.

Руководство Калифорнийского университета, в котором работал Хипс, постановило выплатить денежные компенсации 6600 пациенткам преступника. Женщины получат компенсацию, даже если они не жаловались на домогательства врача. Вопрос о сумме выплат решит специальная группа экспертов.

28 мая сообщалось, что в Индии несколько мужчин заманили женщину в машину скорой помощи и изнасиловали ее. Отмечается, что злоумышленники пообещали накормить 22-летнюю жертву, пригласили ее в машину и отвезли в удаленное место. Там они совершили групповое изнасилование.

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