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Жертвы гинеколога-насильника получат многомиллионные компенсации

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Джеймс Хипс
Джеймс Хипс
Фото: Damian Dovarganes / AP
Жертвы гинеколога-насильника из США получат компенсацию в размере 73 миллионов долларов

Жертвы гинеколога-насильника из США получат компенсацию в размере 73 миллионов долларов. Такое постановление вынес федеральный судья, рассматривающий дело, сообщает The Associated Press.

Групповой иск был подан от лица порядка шести тысяч пациенток, которые подверглись сексуальному насилию со стороны доктора Джеймса Хипса (James Heaps), работавшего в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Каждая из них получит от 2,5 до 250 тысяч долларов в зависимости от степени причиненных физических и эмоциональных страданий. Размер выплат в каждом отдельном случае установит группа экспертов.

64-летнего врача впервые арестовали в июне 2019 года. Тогда сообщалось, что Хипс совершал преступления с 2008-го по 2018 год в ходе медицинской практики. Ему может грозить 91 год тюремного заключения.

По данным следствия, Хипс изнасиловал семерых пациенток. Ему также предъявили обвинения в нескольких инцидентах сексуальной эксплуатации, сексуального насилия над женщиной без сознания, а также прикосновений сексуального характера без согласия женщины. Жертвы рассказали, что гинеколог прикасался к ним без перчаток во время обследования, отпускал непристойные комментарии и имитировал половой акт с помощью устройства для вагинального УЗИ. Он отрицает все обвинения в свой адрес.

Предыстория: Гинеколог из США девять лет насиловал пациенток
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