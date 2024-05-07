Путин повысил зарплаты академикам

Путин поручил повысить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей в месяц

Владимир Путин поручил двукратно повысить выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН). Поручение президента России опубликовано на сайте Кремля.

С 2025 года зарплата академика вырастет до 200 тысяч рублей, члена-корреспондента — до 100 тысяч. Выплаты должны проводиться из федерального бюджета.

Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он должен представить доклад президенту до 1 ноября 2024 года.

