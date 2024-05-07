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23:15, 7 мая 2024Россия

Путин повысил зарплаты академикам

Путин поручил повысить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Владимир Путин поручил двукратно повысить выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН). Поручение президента России опубликовано на сайте Кремля.

С 2025 года зарплата академика вырастет до 200 тысяч рублей, члена-корреспондента — до 100 тысяч. Выплаты должны проводиться из федерального бюджета.

Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он должен представить доклад президенту до 1 ноября 2024 года.

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