Мексиканский прилив

Сборная Мексики — настоящий ветеран Кубков конфедераций. Из всех участников турнира образца 2017 года эта команда — самая опытная. Мексиканцы уже в седьмой раз поборются за титул: на их счету победа в 1999-м и бронза в 1995-м. В Россию зеленые привезли боевой состав. Поэтому мексиканцы способны не только доставить проблемы соперникам по группе, среди которых хозяева турнира, но и побороться за победу в Кубке конфедераций.

История

Первый международный официальный матч сборная Мексики провела в 1928 году. Произошло это в рамках футбольного турнира на Олимпийских играх в Амстердаме. Первый блин по традиции вышел комом — мексиканцы в рамках 1/8 финала уступили Испании — 1:7. В игре утешительного раунда зеленые потерпели поражение от Чили (1:3).

Спустя два года Мексика была одним из участников первого в истории чемпионата мира по футболу, учрежденного ФИФА. На турнире, состоявшемся в Уругвае, трехцветным снова не удалось порадовать болельщиков: мексиканцы проиграли все три матча в группе — Франции (1:4), Чили (0:3) и Аргентине (3:6) — и прекратили выступление на соревнованиях.

Кубок конфедераций 2017 года

Расписание матчей с участием сборной Португалии 18 июня. 18:00. Казань. «Казань Арена»

Португалия — Мексика 21 июня. 18:00. Москва. «Открытие Арена»

Россия — Португалия 24 июня. 18:00. Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург Арена»

Новая Зеландия — Португалия

Вернуться на мировые первенства Мексике удалось только через 20 лет. Однако с 1950 года, когда чемпионат проводился в Бразилии, команда стала завсегдатаем мундиалей. С того момента и по настоящее время зеленые пропустили лишь два турнира: в 1974 и 1982 годах. Мексика — одна из пяти стран, которым дважды доверяли проведение мировых первенств. Произошло это в 1970 и 1986 годах.

В 1970 году мексиканцы впервые дошли до четвертьфинала, где уступили Италии (1:4). В рамках группового этапа трехцветные встречались с командой СССР (0:0). Болельщики голов не увидели, однако в матче произошло сразу два исторических события. Полузащитник советской сборной Кахи Асатиани получил первую в истории футбола желтую карточку (до этого турнира рефери ограничивался лишь устным предупреждением). Кроме того, команда СССР провела первую замену в рамках чемпионатов мира (ранее регламент турнира этого не предусматривал). Вместо Виктора Серебряникова на поле появился Анатолий Пузач.

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Спустя 16 лет на домашнем мундиале Мексика снова вышла в четвертьфинал, где по пенальти уступила Германии. В итоге и по сей день преодолеть эту стадию мексиканцам ни разу не удалось.

Гораздо успешнее сборная Мексики выступает на турнирах под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОМНЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). На счету мексиканцев три бронзы и два серебра на Кубках Америки, а также десять завоеванных Золотых кубков КОНКАКАФ.

В 2012 году мексиканская команда добилась исторического достижения, выиграв Олимпийские игры в Лондоне. В той команде выступали несколько игроков, приехавших в Россию на Кубок конфедераций. Среди них: Джованни Дос Сантос, Эктор Эррера и Рауль Хименес.

Звезды

Состав сборной Мексики изобилует титулованными футболистами, успевшими поиграть в ведущих клубах мира. Один из лидеров команды — форвард «Байера» Хавьер Эрнандес (в простонародье — Чичарито). Юркий, скоростной форвард перед переездом в Германию успел поиграть за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», с «красными дьяволами» дважды становился чемпионом Англии. За «Байер» Чичарито выступает с 2015 года, удерживая солидную планку в примерно 0,5 гола за матч. Нынешний сезон получился для леверкузенцев провальным (12-е место в бундеслиге), но свои 11 мячей при невзрачной игре команды Чичарито все же положил.

В активе 29-летнего форварда также звание лучшего бомбардира в истории сборной Мексики. В 92 матчах он отличился 47 раз. Тренерскому штабу сборной России во главе со Станиславом Черчесовым придется поломать голову, как противостоять звездному нападающему.

Помимо Чичарито, внимание на себя обращает Рафаэль Маркес. В свои 38 защитник продолжает выводить партнеров на поле с капитанской повязкой. Имя футболист сделал себе в «Барселоне», где завоевал четыре титула чемпиона Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас Маркес играет за местный «Атлас».

Чичарито Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Лидеру атак мексиканцев Чичарито всегда готовы помочь Карлос Вела, Джованни Дос Сантос, Андрес Гуардадо. Все перечисленные игроки имеют опыт выступления в европейских топ-клубах и вместе представляют грозную силу. В целом подбор футболистов в атаке у мексиканцев гораздо серьезнее, чем в полузащите и тем более в защите.

Состав

Для участия в Кубке конфедераций 2017 года в сборную Мексики вызваны следующие футболисты:

вратари: Гильермо Очоа («Гранада», Испания), Альфредо Талавера («Депортиво Толука»), Родольфо Кота («Чивас Гвадалахара»);

защитники: Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Карлос Сальседо («Фиорентина», Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рикардо Рейес Морено (оба — «Атлас»), Диего Рейес («Эспаньол», Испания), Эктор Морено («Байер-04», Германия), Освальдо Аланис («Гвадалахара»);

полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал», Испания), Мигель Лаюн, Хесус Корона, Эктор Эррера (все — «Порту», Португалия), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Карлос Вела («Реал Сосьедад», Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Хавьер Акино («Тигрес»);

нападающие: Марко Фабиан («Айнтрахт», Германия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Хавьер Эрнандес («Байер», Германия), Орибе Перальта («Америка»), Ирвин Лосана («Пачука»).

Тренер

Главный тренер сборной Мексики — 56-летний Хуан Карлос Осорио — имеет колумбийское гражданство. Карьера футболиста у наставника мексиканцев была недолгой: поиграв за пару местных клубов и бразильский «Интернасьонал», Осорио в 26 лет был вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за травмы.

После этого он проходил обучение профессии тренера. Причем для этой цели он выбрал учебные заведения в США и Англии. Тренерский дебют состоялся через 11 лет после завершения футбольной карьеры Осорио — в 1998 году в американской студенческой команде «Статен-Айленд Вайперс». После этого колумбиец работал ассистентом в клубе MLS «Нью-Йорк Ред Буллс» (2000-2001) и «Манчестер Сити» (2001-2005), который тогда был далеко не на ведущих ролях в Англии.

Самостоятельную тренерскую карьеру Осорио начал в 2007 году в колумбийском «Мильонариосе», затем возглавлял американские «Чикаго Файр» и «Нью-Йорк Ред Буллс». С последними колумбиец в 2008 году стал победителем западной конференции MLS. После американского этапа карьеры Осорио тренировал на родине «Онсе Кальдас» и «Атлетико Насьональ», а также мексиканскую «Пуэблу». В мае 2015-го специалиста пригласили в бразильский «Сан-Паулу», а в октябре того же года он возглавил сборную Мексики.

Хуан Карлос Осорио Фото: Zumapress / Globallookpress.com

В квалификации ЧМ-2018 трехцветные выступают очень уверенно. В заключительном раунде отбора в североамериканской зоне мексиканцы лидируют и имеют отличные шансы досрочно завоевать путевку на мундиаль.

В сборной Мексики Осорио использует атакующую схему 4-3-3, что позволило зеленым в 12 играх отбора к чемпионату мира набрать 30 очков, забить 22 мяча и пропустить всего три гола. При этом не стоит забывать о низком уровне сопротивления в североамериканской квалификации. Настоящую силу Мексики можно будет увидеть во встречах с топовыми соперниками. На Кубке конфедераций подобных хватает.

Факты

1. Сборная Мексики регулярно завоевывает право участвовать в чемпионатах мира. Команда выступала на главных турнирах четырехлетия 15 раз — это лучший результат среди команд, ни разу не выигрывавших соревнования. Наилучшее достижение мексиканцев — два выхода в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах (оба турнира проводились в Мексике).

2. Мексиканский форвард Куатемок Бланко делит с легендарным бразильцем Роналдиньо первое место в списке лучших бомбардиров Кубков конфедераций. В розыгрышах 1997 и 1999 годов нападающий отличился девять раз. При этом мексиканец все мячи забил с игры, а бразилец реализовал два пенальти.

3. Мексику дисквалифицировали из квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 1990 года. Команде также было запрещено выступать в международных соревнованиях в течение двух лет. Это произошло из-за нарушения возрастного регламента в отборочных матчах к молодежному мировому первенству 1988 года. Несколько игроков были старше положенного возраста. Причем этого обстоятельства никто не скрывал: в заявке были указаны настоящие даты рождения футболистов.

4. Мексиканцы везут в Россию живую легенду сборной — 38-летнего защитника Рафаэля Маркеса. За национальную команду футболист дебютировал в 1997 году. Сейчас Маркес — единственный футболист в истории, капитан своей национальной команды на четырех чемпионатах мира.

5. Сборной Мексики чаще, чем какой-либо другой стране, выпадало участие в матчах открытия чемпионатов мира — семь раз. В 1970 и 1986 годах их выход на поле был логично объясним правом проведения мундиаля. Однако остальные случаи — лишь воля жребия.