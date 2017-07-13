Убившего подругу канадца арестовали после признания в сети

Житель канадского города Онтарио Агер Хасан (Ager Hasan) арестован в США по подозрению в убийстве своей подруги Мелинды Василие (Melinda Vasilije) после того, как опубликовал признание на Reddit. Об этом сообщает Vice.

Тело Василие было найдено в ее квартире в городе Китченер в апреле. Девушка скончалась от ножевых ранений, полиция квалифицировала преступление как убийство.

Пост на Reddit появился спустя несколько дней после преступления. В нем подписавшийся Хасаном пользователь в подробностях описал сам процесс убийства и признался, что рассказал девушке о связях с другими женщинами. Разговор перерос в ссору, и он ударил жертву ножом, а затем сбежал.

На протяжении времени, когда канадец был в бегах, он сделал несколько публикаций в Instagram с фотографиями подруги, подписи к которым состояли из размышлений молодого человека по поводу совершенных в отношениях ошибок. Один из последних постов посвящен опровержению слухов, что он сбегает от преследования в Мексику.

Также Хасан написал о том, что «возвращается домой». Его задержали в американском Техасе. По данным HuffPost, он обвиняется в убийстве второй степени и предстанет перед судом техасского города Сан-Антонио.