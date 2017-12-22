Юная американка отправила однокласснику голое селфи и пошла под суд

В США 14-летнюю школьницу обвинили в изготовлении порнографических материалов после того, как она отправила своему однокласснику селфи в обнаженном виде. Об этом сообщает KSTP.

По данным обвинения, девочка использовала Snapchat. Позднее фотография с обнаженной несовершеннолетней школьницей распространилась среди других пользователей.

За обвиняемую вступились члены Американского союза защиты гражданских свобод, которые выступили за прекращение судебного преследования.

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Защита утверждает, что инцидент следует идентифицировать как секстинг (переписка с отправкой обнаженных фотографий — прим. «Ленты.ру»), а не как изготовление порнографии. Но трудность состоит в том, что, по законам штата Миннесота, где рассматривается дело, между двумя явлениями не существует различий.

При этом в деле не фигурирует жертва, поскольку ни получатель, ни его родители не обращались в суд. Обвинение рассматривает это происшествие как «способ проиллюстрировать очевидную проблему, у которой есть последствия».

В конце ноября 46-летнего британца Джана Пейджа приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за изготовление и распространение детской порнографии. Его вычислили благодаря переписке в чате, где он хвастался сексом с собаками.

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