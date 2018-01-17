Американец из мести завалил начальника бывшей подруги ее интимными фото

В американском штате Флорида 30-летнего Джузеппе Гарибальди арестовали после того, как он разослал интимные снимки своей бывшей подруги ее начальству и друзьям. Об этом сообщает New York Post.

Как отмечает издание, таким образом он решил отомстить женщине, которая его бросила. Молодые люди познакомились в соцсетях и сразу стали встречаться. Во время одной из встреч мужчина сфотографировал девушку обнаженной и во время занятия сексом.

После этого он пригрозил показать снимки окружающим, если женщина заведет роман на стороне. В декабре она решила порвать с Гарибальди, через некоторое время в ее адрес стали поступать угрозы, а потом бывший любовник выложил интимные фото на страницу детского сада, где она работает, в Facebook.

Помимо этого снимки получила одна из подруг бывшей возлюбленной Гарибальди. Какой срок грозит мужчине, не уточняется.

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