Американскую порнозвезду нашли мертвой после суицидального поста в соцсети

В Лос-Анджелесе скончалась 31-летняя модель и порнозвезда Юризан Белтран (Yurizan Beltran). Перед смертью она оставила загадочные посты в социальных сетях, сообщает портал MikeSouth.

Доподлинно неизвестно, что именно стало причиной смерти порноактисы. Единственной зацепкой для следствия стали опубликованные Белтран сообщения в Twitter и Instagram. «Я отдала тебе этого идиота, но ты все равно продолжаешь следить за мной. Какого черта, что тебе нужно?» — написала женщина, попрощавшись с некой Филицей.

Bye Felicia A post shared by Yurizan Beltran (@yurizanluv) on Dec 12, 2017 at 8:01am PST

Близкие и друзья порнозвезды отметили, что в последнее время Белтран стала завсегдатаем вечеринок с употреблением наркотических веществ. «Я нисколько не удивлен. Мне грустно об этом говорить», — цитирует слова одного из друзей актрисы MikeSouth.

По словам ее соседки и порнозвезды Шей Эванс, которая на момент смерти Белтран была в отъезде, она была шокирована смертью подруги. Теперь любители фильмов для взрослых ждут ее комментария о возможном самоубийстве.

Белтран родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Девушка оказалась в индустрии в 2005 году и с тех пор успела сняться более чем в 200 картинах.

Ранее в декабре канадская порнозвезда Мерседес Грабовски, известная под псевдонимом Огаст Эймс, покончила с собой в возрасте 23 лет. Причиной стала травля в сети после того, как девушка отказалась сниматься в постельной сцене вместе с гомосексуалистом.

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