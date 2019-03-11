Директор школы назвал акцию пятиклассников «Без баб» простой шалостью

Директор школы «Центр образования Кудрово» Ленинградской области Игорь Соловьев прокомментировал акцию «Без баб», которую ученики провели в честь 8 марта. Его слова передает РИА Новости.

Соловьев заявил, что действия пятиклассников в преддверии праздника не имели ни политического, ни гендерного подтекста. Он опровергнул информацию о том, что школьники пинали проходящих мимо девочек. По словам директора, ученицы школы восприняли эту детскую шалость с юмором.

Директор школы также посетовал, что ученики, со стикерами с изображением перечеркнутого символа Венеры (символ женского начала — прим. «Ленты.ру») на лбу распространявшие листовки с надписью «Без баб», сами обеспокоены произошедшем. По его словам, с детьми работают психологи.

По данным издания, администрация школы не планирует наказывать «организаторов» резонансной акции.

Об акции «Без баб» сообщила мать одной из учениц школы на своей странице в Facebook. Она рассказала, что школьники начали свою акцию с расклеивания листовок с перечеркнутым символом Венеры, а затем перешли на агрессию и начали пинать проходящих мимо школьниц. По словам женщины, от действий пятиклассников пострадала в том числе ее дочь, обучающаяся в восьмом классе.

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