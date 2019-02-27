Появились подробности массовой драки московских третьеклассниц

Массовая драка в московской школе № 67, в результате которой трем третьеклассницам потребовалась срочная госпитализация, произошла в отсутствие классного руководителя. Об этом рассказал директор учебного заведения Андрей Козлов, передает в среду, 27 февраля, РИА Новости.

По его словам, драку на перемене затеяли пять девочек. «Причина — неприязненные отношения к друг другу», — пояснил собеседник агентства, добавив, что две школьницы остались в больнице по настоянию родителей, остальные были отпущены домой ввиду отсутствия травм.

Директор учреждения также сообщил, что классный руководитель, который отсутствовал во время инцидента, будет строго наказан.

Ранее стало известно о том, что в Москве школьники устроили массовую драку. Сообщалось, что конфликт произошел между учащимися третьего класса. У одной из пострадавших была диагностирована черепно-мозговая травма, у остальных травмирована область живота. Полиция проводит проверку.

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