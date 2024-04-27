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14:46, 27 апреля 2024Мир

Польша заявила о якобы упавшей в 15 километрах от границы российской ракете

Gazeta.pl: премьер Туск заявил о якобы упавшей в 15 километрах от границы ракете

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в 15 километрах от польской границы во Львовской области Украины якобы упала российская ракета. Его слова приводит издание Gazeta.pl.

«Сегодня во Львовской область упали десятки бомб и ракет. Одна из них в 15 километрах от нашей границы», — сказал премьер.

Туск отметил, что в это же самое время бывший глава польского кабмина Матеуш Моравецкий «проводит встречу с пропутинскими политиками» в Будапеште. «Глупость? Предательство? Или и то, и другое?» — спросил Туск в соцсети Х.

24 марта Минобороны Польши сообщило о вхождении российской ракеты в воздушное пространстве страны. Ее зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. Ракета находилась над территорией Польши 39 секунд.

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      Глеб Бажуткин
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