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09:30, 24 марта 2024Мир

Польша заявила о нарушившей воздушное пространство российской ракете

Минобороны Польши: воздушное пространство республики нарушила российская ракета

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Воздушное пространство Польши нарушила крылатая ракета, «запущенная дальней авиацией России». Об этом заявило Минобороны республики в соцсети X (бывшая Twitter).

По информации ведомства, в ночь на воскресенье, 24 марта, в 4:23 по местному времени (6:23 мск) ракета была зафиксирована в районе города Осердув близ границы с Украиной. В общей сложности объект пробыл на территории Польши 39 секунд.

«На протяжении всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены», — заявили в министерстве и добавили, что, в частности, была активизирована польская и союзная авиация.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух истребитель F-16. До этого Варшава поднимала самолеты из-за российской авиации 21 марта — тогда ведомство предупредило граждан о возможном повышении уровня шума.

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