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10:25, 21 марта 2024Мир

Польша подняла самолеты в воздух из-за российской авиации

Командование ВС Польши подняло самолеты в воздух из-за активности авиации России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Командование Вооруженных сил (ВС) Польши подняло самолеты в воздух из-за якобы наблюдаемой ими активности авиации России. Об этом ведомство сообщает на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Оперативное командование Вооруженных сил наблюдало сегодня ночью интенсивную деятельность дальней авиации Российской Федерации», — отмечается в публикации.

ВС Польши подчеркнули, что страна запустила «все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства», а также постоянно следит за ситуацией.

Ведомство предупредило граждан о возможном повышении уровня шума из-за задействования «польских и союзных» самолетов.

В январе оперативное командование ВС Польши также сообщало об активности со стороны российской дальней авиации. На тот момент страна подняла в воздух как свои самолеты, так и авиацию стран-союзниц.

Похожие сообщения появились и в феврале. Предлогом для вылетов польских боевых самолетов стала та же «активность российской авиации».

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      Лина Пивоварова
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