Польша подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России

ВС Польши подняли в воздух самолеты под предлогом активности авиации ВС России

Польша подняла в воздух самолеты под предлогом активности дальней авиации России. Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) республики на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Командование заявило, что в последнее время наблюдается интенсивная деятельность российской дальней авиации. Это стало предлогом для вылетов польских боевых самолетов.

«Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — заявили военные.

23 января Польша также подняла в воздух самолеты, сославшись на активность российской авиации в рамках специальной военной операции. Спустя три часа после заявления польское военное руководство объявило о прекращении этой операции.