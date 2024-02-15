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10:21, 15 февраля 2024Мир

Польша подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России

ВС Польши подняли в воздух самолеты под предлогом активности авиации ВС России

Фото: Peter Andrews / Reuters

Польша подняла в воздух самолеты под предлогом активности дальней авиации России. Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) республики на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Командование заявило, что в последнее время наблюдается интенсивная деятельность российской дальней авиации. Это стало предлогом для вылетов польских боевых самолетов.

«Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — заявили военные.

23 января Польша также подняла в воздух самолеты, сославшись на активность российской авиации в рамках специальной военной операции. Спустя три часа после заявления польское военное руководство объявило о прекращении этой операции.

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      Юрий Леонов
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