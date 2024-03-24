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07:19, 24 марта 2024Мир

Польша подняла истребители из-за российской авиации

Командование ВС Польши подняло F-16 в воздух из-за активности авиации России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Командование Вооруженных сил (ВС) Польши подняло в воздух истребитель F-16 под предлогом активности дальней авиации России. Об этом польское ведомство сообщило в соцсети X.

Уточняется, что активность российской авиации «связана с ударами по объектам, расположенным на территории Украины». ВС Польши подчеркнули, что страна запустила «все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства». Командование постоянно следит за ситуацией, отмечается в сообщении.

До этого Польша поднимала самолеты в воздух из-за российской авиации 21 марта. Тогда ведомство предупредило граждан о возможном повышении уровня шума из-за задействования «польских и союзных» самолетов.

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      Марина Совина
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