Польша подняла истребители из-за российской авиации

Командование ВС Польши подняло F-16 в воздух из-за активности авиации России

Командование Вооруженных сил (ВС) Польши подняло в воздух истребитель F-16 под предлогом активности дальней авиации России. Об этом польское ведомство сообщило в соцсети X.

Уточняется, что активность российской авиации «связана с ударами по объектам, расположенным на территории Украины». ВС Польши подчеркнули, что страна запустила «все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства». Командование постоянно следит за ситуацией, отмечается в сообщении.

До этого Польша поднимала самолеты в воздух из-за российской авиации 21 марта. Тогда ведомство предупредило граждан о возможном повышении уровня шума из-за задействования «польских и союзных» самолетов.