Российские войска получили винтовки МЦ-566

«Высокоточные комплексы» поставили ВС России партию снайперских винтовок МЦ-566

Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил подразделениям Вооруженных сил (ВС) России партию снайперских винтовок МЦ-566. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия холдинга "Высокоточные комплексы" досрочно отгрузило партию снайперских винтовок МЦ-566 в российские военные подразделения», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что разработанные предприятием винтовки под распространенный патрон .308 Win (7,62 х 51 миллиметра) хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации на Украине. Они позволяют эффективно решать огневые задачи различным российским подразделениям. Конструкция МЦ-566, которые получили войска, обеспечивает им кучность до 0,5 угловой минуты. Винтовка остается одной из лучших в России по этому показателю.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции.

В июне прошлого года в холдинге рассказали, что бойцы добровольческих подразделений, участвующих в спецоперации, высоко оценили снайперские винтовки МЦ-566 и МЦ-567.