«Высокоточные комплексы»: в зоне СВО оценили эффективность винтовок МЦ 566 и МЦ 567

Бойцы добровольческих подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оценили эффективность снайперских винтовок МЦ 566 и МЦ 567 производства Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия («ЦКИБ СОО»). Об этом сообщили в холдинге, передает ТАСС.

«Бойцы добровольческих подразделений, участвующих в специальной военной операции на Украине, высоко оценили снайперские винтовки МЦ 566 и МЦ 567 производства филиала АО "КБП" — "ЦКИБ СОО" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Бойцы отзываются о них как о мощном современном оружии, доказавшем свою эффективность при выполнении боевых задач», — сообщили в холдинге.

Там отметили, что самозарядная винтовка МЦ 566 под патрон калибра 7,62 на 51 миллиметр является полностью оригинальной разработкой. Ее конструкция позволяет добиться показателей кучности в 0,5 угловой минуты. По этому показателю МЦ 566 является одной из лучших в России и не уступает западным аналогам.

Более мощная винтовка МЦ 567 получила специальный снайперский патрон СПЦ-12,7, который разработало и производит «ЦКИБ СОО». В «Высокоточных комплексах» подчеркнули, что большая дальность эффективной стрельбы винтовки позволяет стрелку оставаться вне досягаемости прицельного огня оружия обычных калибров.

В мае президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД), принята на вооружение.

В том же месяце глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России импортозаместили снайперский патрон калибра 10,3 на 77 миллиметров Cheytac.