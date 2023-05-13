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05:42, 13 мая 2023Наука и техника

В России начали выпускать отечественный патрон Cheytac

Lobaev Arms начало выпускать в России патрон Cheytac из отечественных комплектующих

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России импортозаместили снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac. Компания начала выпускать из полностью отечественных комплектующих, сообщает РИА Новости.

Лобаев рассказал, что впервые винтовки калибра 375 Cheytac получат патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом казанского предприятия. По его словам, раньше предприятие применяло импортные материалы. В частности, компания покупала гильзы для патронов указанного калибра в США и Австралии, а порох — в Соединенных Штатах и Финляндии.

Ранее Лобаев сообщил, что в ходе спецоперации России на Украине были модернизированы винтовки «Севастополь» и «Возмездие». Модели оружия облегчили, а конструкцию — унифицировали.

В феврале Lobaev Arms обещал вдвое увеличить производство высокоточных снайперских винтовок.

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Марина Совина
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