В России начали выпускать отечественный патрон Cheytac

Lobaev Arms начало выпускать в России патрон Cheytac из отечественных комплектующих

Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России импортозаместили снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac. Компания начала выпускать из полностью отечественных комплектующих, сообщает РИА Новости.

Лобаев рассказал, что впервые винтовки калибра 375 Cheytac получат патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом казанского предприятия. По его словам, раньше предприятие применяло импортные материалы. В частности, компания покупала гильзы для патронов указанного калибра в США и Австралии, а порох — в Соединенных Штатах и Финляндии.

Ранее Лобаев сообщил, что в ходе спецоперации России на Украине были модернизированы винтовки «Севастополь» и «Возмездие». Модели оружия облегчили, а конструкцию — унифицировали.

В феврале Lobaev Arms обещал вдвое увеличить производство высокоточных снайперских винтовок.