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05:18, 7 февраля 2024Наука и техника

В зоне СВО опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

«Ростех»: в зоне СВО опробуют уничтожающую американскую Barrett винтовку МЦ-572

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика — холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех».

Сейчас оружие проходит испытания, в ходе которых проверяют его работоспособность в разных условиях эксплуатации. В результате исследования разработчики решили незначительно скорректировать ее конструкцию, чтобы улучшить эргономику.

«В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — анонсировали холдинге.

Ранее сообщалось, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила новый оптический прицел. Изделие уже успешно прошло государственные испытания.

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      Марина Совина
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