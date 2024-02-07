В зоне СВО опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

«Ростех»: в зоне СВО опробуют уничтожающую американскую Barrett винтовку МЦ-572

Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика — холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех».

Сейчас оружие проходит испытания, в ходе которых проверяют его работоспособность в разных условиях эксплуатации. В результате исследования разработчики решили незначительно скорректировать ее конструкцию, чтобы улучшить эргономику.

«В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — анонсировали холдинге.

Ранее сообщалось, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила новый оптический прицел. Изделие уже успешно прошло государственные испытания.