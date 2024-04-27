Экономист спрогнозировал курс рубля в мае

Экономист Григорьев спрогнозировал ослабление рубля в середине мая

Сейчас на курс рубля благоприятно действуют новости о возможном продлении действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, однако скоро ситуация изменится, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал курс национальной валюты в мае.

Ранее о том, что в России собираются до конца года продлить продажу валютной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами, со ссылкой на федеральных чиновников сообщила газета «Ведомости».

«В общем-то, на рубль благоприятно действуют эти новости, связанные с продлением действия указа о продаже валютной выручки, так как это будет обеспечивать определенный объем поступлений валюты на рынок. Плюс сейчас неплохие цены на нефть. Плюс сейчас как раз период уплаты налогов, когда экспортеры продают валюту для того, чтобы купить рубли и обеспечить налоговые платежи. Все эти факторы в совокупности обеспечивают то, что у нас в последние дни укреплялся рубль по отношению и к доллару, и к евро, и к юаню», — высказался экономист.

Однако, по его мнению, ослабление рубля будет продолжаться в среднесрочной перспективе до конца года после того, как факторы, связанные с психологическим воздействием на фоне продления указа, перестанут действовать. «Потому что все-таки геополитические риски никуда не деваются, плюс наши бывшие партнеры активно работают над вторичными санкциями, плюс нельзя исключать снижение спроса на наши экспортные товары в глобальной экономике», — добавил собеседник «Ленты.ру».

«Поэтому, наверное, в течение какого-то еще времени будет продолжаться укрепление рубля, но это будет недолго, думаю, что тенденция может преломиться к середине мая. И вряд ли он укрепится больше 91-90,5 рубля за доллар, после этого, возможно, он будет находиться где-то в интервале 91-93 рубля за доллар. Снижение евро возможно где-то до 97,5, и потом тоже будет в интервале 97,5-100», — поделился Григорьев.

Изначально, согласно указу президента России Владимира Путина, репатриация выручки была введена на полгода. Срок его действия истекает 30 апреля. Вплоть до недавнего времени окончательного решения о продлении или завершении срока не было.

В ходе торгов на Московской бирже 26 апреля рубль по отношению к доллару укрепился до максимума за месяц, дойдя до отметки 91,52.