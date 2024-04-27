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14:49, 27 апреля 2024Культура

Поплавская обвинила Алсу в подлости

Актриса Поплавская обвинила Алсу в подлости по отношению к своим детям

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса, звезда фильма «Про Красную шапочку» Яна Поплавская в своем Telegram-канале осудила певицу Алсу, которая ранее рассказала о нечестной победе своей дочери Микеллы в шоу «Голос. Дети».

Артистка отметила, что помнит скандал, связанный с победой Микеллы.

«Все все понимали, но с руководством канала уже "договорились". Это чудовищно, что во имя своих интересов, на самом деле калеча своих детей, не обеспечив им настоящее соревнование, люди так поступают. Это так подло по отношению к своим же детям», — написала Поплавская.

Актриса заявила, что семья Микеллы «отобрала дорогу» у другого ребенка, который тоже вышел в финал шоу, однако не получил свой шанс: «А мог бы стать знаменитым, мог стать звездой. Как бы изменилась его жизнь?»

Она добавила, что и о дочери Алсу теперь ничего не слышно.

«Одно скажу: можно поддержать Алсу в том, что она нашла наконец-то силы признаться, что был договорняк с каналом. Хотя бы сейчас», — резюмировала звезда фильма «Про Красную шапочку».

Ранее Алсу принесла извинения за нечестную победу дочери Микеллы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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