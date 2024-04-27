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14:55, 27 апреля 2024Россия

Жители российского города сообщили о звуках сирены

Жители Таганрога сообщили о звуках сирены в некоторых частях города

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Таганроге местные жители сообщили о звуках сирены в некоторых частях города. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Официальных комментариев на данный момент нет. Других подробностей канал не привел.

В ночь на 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Краснодарский край. Атака на регион длилась полтора часа. Всего Кубань за ночь атаковали 66 БПЛА, заявляли в Минобороны.

Первые беспилотники атаковали территорию Краснодарского края около трех часов ночи. Одни из них попытались атаковать военный аэродром недалеко от станицы Кущевская. Кроме того, ВСУ попытались атаковать сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов в крае.

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      Никита Абрамов
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