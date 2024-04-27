Появились новые подробности атаки на Кубань рекордным роем из 66 дронов ВСУ

Mash: основной целью рекордной атаки на Кубань роем дронов был военный аэродром

Основной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кубань при помощи рекордного роя из 66 беспилотников был военный аэродром Кущевская. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Большинство из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являлись дронами-камикадзе самолетного типа и несли на борту до 3,5 килограмма взрывчатки. Отмечается, что, в частности, на аэродром направлялись 38 БПЛА.

При этом изначально беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), куда прилетело 12 дронов. Вторая атака пришлась на НПЗ «Славянск ЭКО», куда также летело 12 дронов.

По данным Telegram-канала, повреждения на аэродроме оказались незначительными, мелкие пожары удалось потушить.

Об атаке стало известно ранее 27 апреля. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в ночь на субботу, 26 апреля, по данным Минобороны, над Кубанью сбили 66 беспилотников. Еще два дрона поразили в Крыму.