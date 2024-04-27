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12:33, 27 апреля 2024Россия

Появились новые подробности атаки на Кубань рекордным роем из 66 дронов ВСУ

Mash: основной целью рекордной атаки на Кубань роем дронов был военный аэродром

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Основной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кубань при помощи рекордного роя из 66 беспилотников был военный аэродром Кущевская. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Большинство из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являлись дронами-камикадзе самолетного типа и несли на борту до 3,5 килограмма взрывчатки. Отмечается, что, в частности, на аэродром направлялись 38 БПЛА.

При этом изначально беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), куда прилетело 12 дронов. Вторая атака пришлась на НПЗ «Славянск ЭКО», куда также летело 12 дронов.

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По данным Telegram-канала, повреждения на аэродроме оказались незначительными, мелкие пожары удалось потушить.

Об атаке стало известно ранее 27 апреля. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в ночь на субботу, 26 апреля, по данным Минобороны, над Кубанью сбили 66 беспилотников. Еще два дрона поразили в Крыму.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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