Продюсер Арианы Гранде сунул язык в ухо помощнице и посчитал себя секс-гигантом

Пять женщин обвинили музыкального продюсера Чарли Уолка, президента лейбла Republic Records, в многочисленных сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Rolling Stone в пятницу, 23 февраля.

Одна из жертв, Пэм Кайе, заявила, что за семь лет работы на Уолка она постоянно подвергалась приставаниям со стороны начальника. По ее словам, он залез к ней в трусы, когда подвозил до дома. В машине при этом находились другие люди. Еще один случай, который вспомнила Кайе, — как во время прослушивания песен он засунул ей язык в ухо.

Она также поведала, как пошла с Уолком в клуб и тот начал тереться об нее во время танца, после чего спросил: «Тебе не нужно поменять нижнее белье? Ты, наверное, уже намокла». Кайе заявила, что подобное внимание Уолк уделял многим своим подчиненным. «Он считал это забавным. Мне всегда приходилось отбиваться от него», — поведала она.

Еще четыре женщины рассказали о том, как продюсер неприлично высказывался в их адрес, присылал развратные фото и видео, демонстрировал пенис и трогал их без разрешения. Жертвам Уолка всегда было примерно 20 лет, все они являлись его подчиненными.

Чарли Уолк — музыкальный продюсер с 30-летним стажем. Его лейбл сотрудничает с такими исполнителями, как Ариана Гранде, The Weeknd, новозеландка Лорд, с рэперами Дрейком, Лил Уэйном, Tyga, Post Malone и Ники Минаж, а также с группами Florence and the Machine и Nickelback.

