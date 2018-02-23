Звезда «Мумии» пожаловался на чесавшего его промежность голливудского дельца

Американский и канадский актер Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в фильмах «Мумия» и «Мумия возвращается», назвал себя жертвой сексуальных домогательств. Об этом пишет журнал GQ.

По словам Фрейзера, в 2003 году к нему приставал бывший президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Филип Берк. Инцидент произошел на светском обеде, организованном ассоциацией, в комнате, полной людей.

Артист, которому на тот момент было 34 года, поведал, что Берк засунул руку ему между ног. «Он приобнял меня левой рукой, схватил меня за ягодицу и коснулся промежности. А потом он начал двигать рукой туда-сюда», — рассказал Фрейзер. «Мне стало плохо. Я был словно маленький ребенок. Я почувствовал комок в горле и думал, что сейчас разревусь», — отметил он.

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Фрейзер заявил, что этот случай частично повлиял на его решение временно уйти из большого кино. Сначала он рассказал об инциденте своей жене и не хотел предавать это огласке. У артиста началась депрессия, он винил в случившемся себя.

Филип Берк извинился перед актером, но не признал, что сделал что-то, чтобы его оскорбить. Обвинения Фрейзера он назвал ложью.

49-летний Брендан Фрейзер также снялся в лентах «Взрыв из прошлого», «Школьные узы», «Бросок кобры», «Путешествие к центру Земли», «Столкновение» и «Ослепленный желаниями». Помимо этого, он сыграл в сериале «Клиника».

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