Раскрыто «шокирующее» число жертв насильников и извращенцев в Голливуде

Согласно результатам опроса американской газеты USA Today, 94 процента женщин, работающих в голливудской киноиндустрии, назвали себя жертвами домогательств. Значительная часть респондентов сталкивалась с эксгибиционистами и насильниками.

О принуждении к сексу рассказали 21 процент женщин. Еще 29 процентов опрошенных заявили, что мужчины демонстрировали им гениталии, 39 процентов женщин получали фотографии сексуального характера, хотя не просили об этом.

Авторы исследования опросили 843 женщины, работающих в индустрии развлечений на разных постах. В нем участвовали, в частности продюсеры, актрисы, режиссеры, сценаристы и редакторы.

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В соцсетях результаты опроса сочли шокирующими и пугающими. «К сожалению, в такой же ситуации находятся женщины других профессий», — отметила пользователь @Lilyspace.

Некоторые отнеслись к такой цифре с недоверием и юмором. «94 процента женщин в Голливуде утверждают, что подвергались сексуальному насилию или домогательства. Остальные шесть процентов сказали, что никогда не встречали Вуди Аллена», — написал @Mark_Strate1.

«Заголовок должен быть таким: "94 процента женщин в Голливуде ГОВОРЯТ, что они стали жертвами насилия или домогательств. Остальные шесть процентов честны и не пытаются урвать 15 минут славы любой ценой"», — полагает @DotardGo.

В октябре 2017-го несколько десятков женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях.

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