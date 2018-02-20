Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с малолетними фанатками

Четыре женщины обвинили фронтмена группы Crystal Castles Итана Кэта (настоящее имя Клаудио Палмьери) в принуждении к сексу и домогательствах. Об этом пишет Daily Beast.

Одной из предполагаемых жертв на момент знакомства с Кэтом в 2002 году было 14 лет. Она была поклонницей группы Kïll Cheerleadër, в которой мужчина играл на бас-гитаре. Музыканту на тот момент было 24 года. Девушка заявила, что тесно общалась с Кэтом, а он не соблюдал границы и однажды вручил ей секс-куклу и лизнул лицо девушки для фото. «Я на такое не соглашалась, но помню, как обмерла, веря, что я счастливчик, потому что получаю столько внимания от него. Хотя я понимала, что это неправильно», — вспомнила она.

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Другая жертва Кэта заявила, что он поехал с ней на вечеринку школьников, а после занялся с ней сексом на земле возле машины. Это произошло, когда ей исполнилось 16 лет, а музыканту было 29. Девушка утверждает, что Кэт продолжал видеться с ней следующие пять лет.

Еще трое девушек рассказали о приставаниях и сексуальных отношениях с Кэтом в юном возрасте. По их словам, мужчина часто давал им алкоголь. Одной из его жертв в 2013 году стала лесбиянка, которой тогда было 19 лет — Кэт напоил ее, после чего целовал и обнимал, несмотря на протесты.

Адвокаты музыканта заявили The Guardian, что все сообщения о сексе Кэта с несовершеннолетними не соответствуют действительности, а свидетельства предполагаемых жертв направлены на то, чтобы опорочить имя лидера Crystal Castles.

В октябре 2017 года бывшая солистка Crystal Castles Элис Гласс (настоящее имя Маргарет Осборн) обвинила Кэта в изнасилованиях и психологическом давлении, которым подвергалась на протяжении 10 лет. Началось это практически с момента их знакомства, когда ей было 15.

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