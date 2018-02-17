Мэрилина Мэнсона обвинили в домогательствах к актрисам из «Доктора Хауса»

Американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая доктора Чи Пак в сериале «Доктор Хаус», обвинила шок-рокера Мэрилина Мэнсона в домогательствах и неподобающем поведении. Об этом она написала в Twitter в субботу, 17 февраля.

«Это произошло очень давно — на съемках последнего сезона "Доктора Хауса". Он [Мэнсон] посетил нашу площадку, потому что обожал сериал, и стал домогаться к каждой женщине из съемочной группы», — поведала Йи.

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32-летняя артистка отметила, что музыкант допытывался у них о предпочтениях в сексуальных партнерах и определенных позах. «Еще он назвал меня "мужчина-китаец"», — добавила она. Актриса выразила надежду, что Мэнсон обратится к специалистам за помощью и что ее не запомнят как женщину, обвинившую шок-рокера в домогательствах

Шарлин Йи также снялась в третьем сезоне сериала «Твин Пикс» и в фильмах «Монстро», «Немножко беременна» и «Горе-творец».

В октябре 2017-го Мэнсон выгнал из своей рок-группы Marilyn Manson басиста Твигги Рамиреса, которого обвинила в изнасиловании певица Джессика Аддамс из коллектива Jack Off Jill.

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