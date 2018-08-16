Рэперша Ники Минаж чуть не убила возлюбленного

Бывший парень американской исполнительницы Ники Минаж, рэпер Сафари Сэмюэлс, рассказал о том, что артистка чуть не убила его. Об этом он написал в Twitter.

«Помнишь ту ночь, когда ты зарезала меня и я чуть не умер, полиция и скорая помощь выносили меня на носилках, а мне пришлось соврать, что я пытался покончить с собой, чтобы тебя не посадили в тюрьму?» — написал Сэмюэлс.

В ответ Минаж обвинила бывшего возлюбленного в том, что он украл ее кредитную карту. Она также припомнила, как рэпер в слезах умолял взять его с собой в европейский тур.

Ранее Минаж выпустила клип на трек Ganja Burn с ее нового альбома Queen. Действие видео разворачивается в пустыне. Минаж, обклеенная стразами вместо одежды, валяется в песке, танцует среди мужчин в набедренных повязках и поет.

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