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Ники Минаж променяла одежду на стразы и повалялась в песке

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Американская певица Ники Минаж выпустила клип на трек Ganja Burn с ее нового альбома Queen. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

Действие видео разворачивается в пустыне. Минаж, обклеенная стразами вместо одежды, валяется в песке, танцует среди мужчин в набедренных повязках и поет.

Пластинка Queen вышла в пятницу, 10 августа. В записи одного из треков принял участие рэпер Эминем. В своем куплете для Majesty он побил собственный рекорд по скорости читки.

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