«Секс втроем» размножившейся Ники Минаж сломал интернет

Американская певица Ники Минаж появилась на обложке журнала Paper сразу в трех ипостасях. Издание опубликовало изображение в Twitter в среду, 15 ноября.

Обложка представляет собой коллаж из трех фотографий Минаж с разным цветом волос. Певица-брюнетка сидит на стуле, рыжая стоит возле и обнимает ее, а блондинка сидит на полу и почти облизывает нижнее белье первой.

Подписана картинка как Minaj à trois — фраза обыгрывает французское выражение ménage à trois («секс втроем»). На обложке также значится слоган «Сломай интернет». Пост сопровождался соответствующим хештегом #BreakTheInternet. Именно такое обозначение журнал использовал для знаменитой обложки, на которой Ким Кардашьян наливала шампанское в стоящий на ее ягодицах бокал.

Пользователи сети оценили изображение. «Чертова легенда», — написал один из комментаторов. «Господи, как она хороша», — ответил другой.

Ники Минаж — лауреат премии BET Awards как лучший хип-хоп-артист среди женщин. В 2015 году она оказалась единственной женщиной в рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes.



