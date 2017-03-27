Ники Минаж вырезала из клипа сцены на Вестминстерском мосту после теракта

Американская певица Ники Минаж вырезала из своего нового клипа сцены, снятые на Вестминстерском мосту, после того, как узнала о произошедшем в Лондоне теракте. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает NME.

Съемки на мосту проводились за несколько дней до происшествия и должны были попасть в музыкальное видео на трек No Frauds, записанный совместно с исполнителями Дрейком и Лил Уэйном.

Фотографии с места съемок появились в Instagram за два дня до лондонской атаки.

«Когда все, кто задействован в проекте, услышали новости, мы были подавлены и решили, что будет плохим вкусом оставить эти кадры. Другие сцены, снятые в Лондоне, останутся в ролике, но отснятое на мосту вряд ли войдет в финальный монтаж», — рассказал источник.

Ники Минаж — хип-хоп-исполнительница, уроженка Тринидада и Тобаго. Певица записала четыре студийных альбома. Дважды номинировалась на премию «Грэмми», неоднократно выигрывала BET Awards. В 2015 году она стала единственной женщиной в списке самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes.

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Теракт в Лондоне произошел вечером 22 марта. Уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, сбил на Вестминстерском мосту несколько человек и доехал до здания парламента. Машину остановил полицейский, которого Масуд зарезал ножом, после чего другой страж порядка убил преступника. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).