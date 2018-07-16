Грудь Бритни Спирс вновь выскочила из лифчика на концерте

Американская поп-певица Бритни Спирс случайно показала грудь во время выступления в городе Оксон Хилл, штат Мэриленд. Об этом сообщает американское издание Cosmopolitan.

Отмечается, что исполнительница попыталась натянуть бюстгальтер обратно, однако полностью ей этого сделать не удалось. Спирс продолжила выступление, более не обращая внимание на произошедшее. Видео с концерта было опубликовано на YouTube, однако запись вскоре была удалена. Копия ролика появилась на сайте телеканала РЕН ТВ.

Бритни Спирс выступила в Оксон Хилл в рамках гастрольного тура Piece of Me.

Инциденты с оголением неоднократно происходили со Спирс во время концертов. В феврале 2017-го грудь артистки выскочила из комбинезона, когда она исполняла хит Work Bitch. В октябре 2016 года во время выступления в Лас-Вегасе у певицы сломался бюстгальтер.

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