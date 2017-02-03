Грудь Бритни Спирс выскочила из комбинезона на концерте

Видео: Muhammad Muzamil / YouTube

Американская поп-певица Бритни Спирс случайно показала грудь во время выступления в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ET Online.

35-летняя артистка исполняла свой хит Work Bitch, когда одна из лямок ее комбинезона съехала, оголив грудь. Певица не обратила внимания на произошедшее и продолжила выступление.

Фанаты артистки засняли выступление на видео и выложили в YouTube.

Со Спирс неоднократно происходили похожие инциденты. В октябре 2016 года во время выступления в Лас-Вегасе у певицы сломался бюстгальтер. В октябре 2015-го у нее расстегнулся комбинезон. Это произошло на концерте, который также проходил в Лас-Вегасе.